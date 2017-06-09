KidZania Yaz Kampı’nda!

Sanattan bilime, spordan aşçılığa, dans eğitimlerinden girişimciliğe kadar birçok farklı alanda atölye ve etkinlikler KidZania Yaz Kampı’nda çocukları bekliyor. 8 Eylül’e kadar birer haftalık periyodlar halinde düzenlenen Kidzania Yaz Kamp’ında 5-14 yaş arası çocuklar çok eğlenecek.

KidZania, çocukların 60'tan fazla aktiviteye katılarak sanatsal, fiziksel ve sosyal becerilerini geliştirdiği, 100'e yakın mesleği deneyimlediği dünyanın ilk Çocuklar Ülkesi. KidZania Yaz Kampı'nda ise 8 Eylül'e kadar hafta içi her gün, açık hava aktiviteleri, ortak aktiviteler ve tema aktivitelerinden oluşan eğlence dolu bir program çocukları bekliyor. 5-14 yaş arası çocuklar yaş aralıklarına göre oluşturulan gruplarla, sanattan bilime, spordan aşçılığa ve hatta girişimciliğe kadar birbirinden farklı pek çok etkinlikte hem motor becerilerini hem de fiziksel ve sosyal becerilerini geliştiriyor. Çocukların İlgi alanlarına göre tema seçerek katılabileceği Yaz Kampı etkinlikleri kapsamında çocukların takım çalışması, farkındalık ve sorumluluk bilinci gibi kavramlarla da tanışması amaçlanıyor.

Yaz Kampı'nda bilime ilgi duyan çocuklar; Arçelik Garage Maker Atölyesi'nde inovatif dünyayla tanışacak. Spor düşkünü çocuklar ise FC Barcelona'ya bağlı FCBESCOLA Futbol Okulu ile futbol ve jimnastik egzersizleri yapabilme şansını yakalayacak. Ayrıca yemek meraklısı çocukların farklı lezzetler deneyerek eğlenceli tarifler hazırlayacağı bir Şefler Akademisi de Yaz Kampı'nın programı içinde yer alıyor.

KidZania sanata ilgi duyan çocukları da unutmadı. Çocuklar bu eğlence kamplarında sanat akımları hakkında bilgi sahibi olup, reprodüksiyon çalışması yapacak ve fotoğraf eğitimi alacak. Bunun yanında her Pazartesi gerçekleşen Zuhal Müzik ile Ritim Atölyesi'nde öğrenciler ritim duygusunu keşfederken, Cadde Sanat ile Dans Aktivitesi'nde ritimle hareket arasındaki uyumu öğrenecek.8 yaş üzeri çocuklar için ‘Girişimcilik nedir' sorusuna cevap arayan eğitimleri de içeren Yaz Kampı; Yeditepe Üniversitesi'nin katkısıyla hazırlanan programda genç beyinleri girişimcilik alanında teşvik ederek yeni fikirler üretilmesini sağlayacak.

KidZania Yaz Kampı; yaratıcılık, eleştirel düşünme, iletişim, özgüven, iş birliği gibi becerileri geliştirerek hayat boyu öğrenme başarısını destekleyecek. Çocuklar hem eğlenip, hem öğrenirken, bir yandan da açık havada yazın tadını çıkarabilecek.