Kenny Kadji TOFAŞ’ta

2017-2018 sezonun kadro çalışmalarına başlayan TOFAŞ, ilk transferini Kenny Kadji'yi kadrosuna katarak gerçekleştirdi.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, yeni sezonun kadro yapılanmasına erken başlarken, ilk transferini geçen sezon Trabzonspor Medical Park takımı forması giyen 1988 doğumlu Kenny Kadji’yi alarak yaptı. 2016-2017 sezonunda Bordo Mavili ekiple 28 maça çıkan Kamerunlu oyuncu, 15,2 sayı-5,7 ribaund-1,2 blok ortalamasıyla mücadele etti. 2,11 boyunda ve atletik bir yapıya sahip Kadji, dış şut konusunda da dikkat çekiyor.

Kenny Kadji kimdir?

19 Mayıs 1988’de Kamerun’da dünyaya gelen Kajdi, basketbol hayatına Pau Orthez takımı altyapısında başladı. Daha sonra Bradenton IMG Academy’de devam eden Kamerunlu oyuncu, 2008-2009 yılında Florida’da kolej kariyerine adım attı. İki yıl burada oynadıktan sonra Miami’ye geçen Kadji, burada 2 sene forma giyerken, 33 dakika ortala, 12,5 sayı-6,7 ribaund-1,4 ribaund istatistiği yakaladı.

2013 yılında kolejden mezun olduktan sonra Cleveland Cavaliers’le Yaz Ligi’nde 5 maçta yer alırken, 5,6 sayı-4,6 ribaund ortalaması yakaladı. Profesyonel kariyerine Almanya’da New Yorker Phantoms Braunschweig ile başlayan Kadji, burada çıktığı 5 maçta 6,2 sayı-3,6 ribaund ortalamasıyla mücadele etti. 2014’ün Ocak ayında D-League’ye dönen Kamerunlu oyuncu, Rio Grande Valley Vipers forması altı 20 maçta 6,2 sayı-3,5 ribaund ortalaması yakaladı.

2014-2015 sezonuna Yunanistan Ligi takımlarından Aries Trikalla ile başlayan Kadji, 2015’in Şubat ayında İtalya’ya Dinamo Sassari takımına transfer oldu. Burada 24 maça çıkan Kamerunlu oyuncu, 6,8 sayı-3,9 ribaund ortalamasıyla mücadele etti.

2015-2016 sezonunda İtalya’da Enel Brindisi takımına transfer olan Kenny Kadji, burada 17 lig maçında 13,1 sayı-7,8 ribaund ortalamasıyla takımına katkı verirken, Eurocup’ta çıktığı 10 maçta da 9,8 sayı-3,6 ribuand ortalamasıyla mücadele etti. 2016 Şubat ayında eski takımı Dinamo Sassari’ye geçen başarılı oyuncu, burada çıktığı 14 maçta 7,9 sayı-3,6 ribauntluk performans ortaya koydu.2016-2017 sezonu başında Litvanya’nın Lietuvos Rytas Vilnius takımıyla sözleşme imzalayan Kadji, burada yalnızca 3 maça çıktı. Kamerunlu oyuncu takımdan ayrılmasından sonra Türkiye’de Trabzonspor Medical Park takımına transfer oldu. Burada 28 maça çıkan 2,11 boyundaki oyuncu, 15,2 sayı-5,7 ribaund-1,2 blok ortalamasıyla mücadele etti.