Kameni’de sona doğru

Ospina transferini askıya alan F.Bahçe, Carlos Kameni için Malaga’yla görüşmelere başladı. 33 yaşındaki kaleciyle prensipte anlaşan Fener, İspanyol kulübünün de inadını kırmak üzere...

David Ospina transferinde Arsenal ile anlaşamayan F.Bahçe, alternatif isimlere yöneldi. Sarı-lacivertlilerin hedefindeki isim ise Malaga'nın tecrübeli kalecisi Carlos Kameni. Sarı-lacivertliler, 33 yaşındaki eldiven için temaslarını yoğunlaştırdı. Yönetim, İspanyol kulübünde geçen sezon 35 lig maçında kaleyi koruyan Kameni'yle masaya oturdu. Fener, kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi olan file bekçisini uygun bir bonservis bedeliyle kadroya katmayı planlıyor ve Malaga ile de görüşmelerini tüm hızıyla sürdürüyor.

Leicester`ın yıldızı Ahmet Musa Fenerbahçe`ye geliyor Fenerbahçe, kulübünde fazla süre alamayan Nijeryalı golcüyü kiralamak için Leicester City ile pazarlıklara başladı. Ahmed Musa da ‘yeniden doğmak' isteğiyle Fener'in teklifine prensipte “Evet” dedi. İlgili Haberi Oku

F.Bahçe, İspanyol kulübüyle anlaşması durumunda prensipte el sıkıştığı Kameni'ye 2 yıllık sözleşme imzalatacak.