Jose Sosa’nın menajerinden Antalyaspor’a çirkin yanıt: ‘Neden taşra kulübüne gitsin?’

Milan'da forma giyen Jose Sosa'nın menajeri Flavio Bilardo, Sosa'nın Antalyaspor'a transfer olacağı iddialarına şok bir ifadeyle yanıt verdi. Bilardo, "Sosa neden taşra takımlarından biri olan Antalyaspor için Milan'dan ayrılsın" diye konuştu.

Bu sezonun ikinci yarısında ciddi bir çıkış yakalayan ve UEFA Avrupa Ligi’nin kapısından dönen Antalyaspor, yeni sezonda da iddialı bir kadro oluşturmak için çalışmalara başladı.

Bein Sports’a konuşan Başkan Ali Şafak Öztürk, Milan’da forma giyen Jose Sosa’yla görüştüklerini açıklamıştı. Sosa’nın menajeri Flavio Bilardo’nun konuyla ilgili konuşurken kullandığı ifadeler ise Antalyaspor taraftarlarını sinirlendirecek cinsten.

İtalya’da yayın yapan Tuttomercatoweb’e konuşan Bilardo, “Josa Sosa, Antalyaspor’a transfer olmayacak. Düzenli olarak oynamadığı dönemde Fenerbahçe’den teklif almıştı. Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biri olan Fenerbahçe’yi reddetmişti. Sosa neden şimdi Türkiye’nin en büyük kulüplerinden Fenerbahçe varken, taşra takımlarından biri olan Antalyaspor için Milan’dan ayrılsın?” ifadelerini kullandı.

Bununla da yetinmeyen Bilardo, kendisini Antalyaspor’la transfer için görüşüp görüşmedikleri sorusuna ise küstahça, “Şöyle düşünün, beni 5 tane palyaço aradı ancak sirkin müdürü aramadı. Her koşulda; bir görüşmeye başlamadan kapıyı suratlarına çarpabilirim. Sosa, Milan’dan ayrılmak istemiyor” şeklinde bir yanıt verdi.