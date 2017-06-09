İşkodra’da Arda Turan zirvesi

Takımın İşkodra'daki kamp yapacağı otele gidecek olan Demirören burada Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve oyuncularla görüşeceği ve takıma maç için moral ve destek vereceği öğrenildi.

Ankara’da düzenlenen TFF Olağan Genel Kurulunun ardından Başkan Yıldırım Demirören ve yöneticiler özel uçakla Arnavutluk’un Başkenti Tiran’a hareket ettiler. TFF heyeti Tiran’dan İşkodra’ya geçecekler.

2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu’nda 11 Haziran akşamı Kosova ile Arnavutluk’ta karşılaşacak olan A Milli Takımın İşkodra’daki kamp yapacağı otele gidecek olan Demirören burada Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve oyuncularla görüşeceği ve takıma maç için moral ve destek vereceği öğrenildi.

Arda Turan’ın Milli Takımı bırakmasının ardından ilk kez yan yana gelecek olan Demirören ve Terim’in yaşanan olaylar hakkında görüşmesi bekleniliyor.