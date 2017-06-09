Ibrahimovic’e Manchester United şoku!

Manchester United, yıldız oyuncu Zlatan Ibrahimovic'in opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

İngiltere’nin The Guardian gazetesinin verdiği habere göre Manchester United yıldız oyuncusu Zlatan Ibrahimovic’in sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonu kullanmama kararı aldı. Nisan ayında oynanan Avrupa Ligi çeyrek final maçında geçirdiği ağır sakatlık sonrası 2017 yılının sonuna kadar futboldan uzak kalacağı açıklanan Ibrahimovic’in bu durumunu göz önüne alan Kırmızı Şeytanlar, 35 yaşındaki yıldız ile yolları ayırmayı planlıyor. Manchester United’da Ibrahımovic yerine takıma İspanyol forvet Alvaro Morata’yı transfer etmeyi planladığı ve 60 milyon Sterlinlik bir teklif yapacağı iddia edildi.

Zlatan, `Ayıp` pankart önünde poz verdi: `Kalırsan karımla sevişebilirsin` Manchester United'ın Ajax'ı 2-0 yendiği UEFA Avrupa Finali'nde bir pankart sosyal medyada gündem oldu! Pankarttaki mesaj Zlatan Ibrahimovic'in bile dikkatini çekti. İsveçli yıldız ilginç teklifin yer aldığı pankartla fotoğraf çektirdi! İlgili Haberi Oku

Ibrahımovic’in menajeri Mino Raiola ise oyuncunun en az 2 yıl daha Avrupa’da oynamak istediğini belirtti.