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Hollanda basını takıldı: İşte Sneijder’in yeni kulübü!

Wesley Snejder’in yeni adresini Hollanda basını açıkladı...
08:019 Haziran 2017
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Hollanda basını takıldı: İşte Sneijder’in yeni kulübü!

Galatasaearylı yıldız Wesley Sneijder'in yeni adresini Hollanda basını açıkladı.

Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan oyuncuyla ilgili yarı esprili bir habere imza atan ülke basını, ‘İşte Wesley'in yeni kulübü' başlığını attı. Ibiza adasındaki Xaxa ismindeki gece kulübü için hazırlıkların tamamlandığı, mekanın gelecek hafta açılacağı bildirildi.

Öte yandan Hollandalı futbolcu bugün futbolculuk hayatı adına önemli bir maça çıkacak. Fildişi Sahil karşılaşmasında oynayarak 130. kez milli formayı giyen ve Edwin van der Sar'ın rekorunu egale eden Sneijder, Lüksemburg ile oynanacak Dünya Kupası eleme maçında şans bulması durumunda bu rekoru da kıracak. (Milliyet)

06 Haziran 2017 Yasin Öztekin: Sneijder bana ilk sene Ronaldo diye sesleniyordu sonra bıraktı Galatasaray'ın başarılı kanat oyuncusu Yasin Öztekin, performansını değerlendirirken, şaka ile karışık, Wesley Sneijder'in kendisine ilk sene Ronaldo diye seslendiğini, daha sonra ise bu söylemini bıraktığını söyledi. İlgili Haberi Oku

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Son güncelleme: 08:03 | 09.06.2017
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