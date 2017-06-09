Hamza Hamzaoğlu Osmanlıspor’dan ayrıldı

Osmanlıspor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig’de geçen sezonun ikinci yarısında göreve gelen Hamza Hamzaoğlu, görevinden ayrıldı.

Geride bıraktığımız sezon içinde Bursaspor’dan ayrılarak Osmanlıspor ile anlaşan deneyimli çalıştırıcının Başkent macerası kısa sürdü. Mustafa Reşit Akçay’ın istifasının ardından göreve gelen Hamzaoğlu, takımı ile birlikte kötü bir grafik çizdi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Osmanlıspor’da sözleşmesinde opsiyon maddesi bulunmayan Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrılırken, yeni hoca arayışları da start aldı.

Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven, Twitter hesabından konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Hamzaoğlu ve ekibine Osmanlıspor’a yaptıkları hizmetten dolayı teşekkür ederken bundan sonraki hayatında başarılar diledi.

Osmanlıspor Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Süper Lig’i 38 puan ile 13. sırada bitirdi.