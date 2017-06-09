Galatasaray’dan kavgalı olduğu Tutumlu’ya Bruma yetkisi

Galatasaray, Bruma için Cenk Ergün ile mahkelemelik olan menajer Bayram Tutumlu'yu yetkilendirmiş.

SÖZCÜ ÖZEL / MESUT YILDIRIM

Bonuslarla 15 milyon Euro’yu bulan anlaşmaya Cimbom’un Futbol Direktörü’ne Twitter’dan demediğini bırakmayan ünlü menajer aracılık etti.

İki kulüp arasında orta yolu bulan ve aracılık eden Tutumlu, bonuslarla birlikte Portekizli genç futbolcu için yapılan teklifin 15 milyon Euro'ya yükselmesini sağlayan isimmiş. Buradaki ilginç nokta ise Bayram Tutumlu'nun birkaç gün

öncesine kadar Cimbom'un Futbol Direktörü Cenk Ergün ile kavgalı olması.