Galatasaray’dan kavgalı olduğu Tutumlu’ya Bruma yetkisi

SÖZCÜ ÖZEL / MESUT YILDIRIM
Bonuslarla 15 milyon Euro’yu bulan anlaşmaya Cimbom’un Futbol Direktörü’ne Twitter’dan demediğini bırakmayan ünlü menajer aracılık etti.
ASLINDA kavgalı demek yetmez. Tutumlu'nun, Twitter'dan Ergün aleyhine yaptığı açıklamalar çok konuşulmuştu. Ünlü menajer, Cenk Ergün'ün kendisine attığı mesajları ifşa etmiş, Ergün de savcılığa ‘tehdit ve hakaret' gerekçesiyle başvuruda bulunmuştu. Kulislerde ikili arasındaki buzların eridiği, Ergün ve Tutumlu'nun Galatasaray menfaatleri nedeniyle baltaları gömdüğü öğrenildi.