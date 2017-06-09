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Galatasaray’dan kavgalı olduğu Tutumlu’ya Bruma yetkisi

Galatasaray, Bruma için Cenk Ergün ile mahkelemelik olan menajer Bayram Tutumlu'yu yetkilendirmiş.
08:489 Haziran 2017
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Galatasaray’dan kavgalı olduğu Tutumlu’ya Bruma yetkisi

SÖZCÜ ÖZEL / MESUT YILDIRIM

Bonuslarla 15 milyon Euro’yu bulan anlaşmaya Cimbom’un Futbol Direktörü’ne Twitter’dan demediğini bırakmayan ünlü menajer aracılık etti.

İki kulüp arasında orta yolu bulan ve aracılık eden Tutumlu, bonuslarla birlikte Portekizli genç futbolcu için yapılan teklifin 15 milyon Euro'ya yükselmesini sağlayan isimmiş. Buradaki ilginç nokta ise Bayram Tutumlu'nun birkaç gün
öncesine kadar Cimbom'un Futbol Direktörü Cenk Ergün ile kavgalı olması.

ASLINDA kavgalı demek yetmez. Tutumlu'nun, Twitter'dan Ergün aleyhine yaptığı açıklamalar çok konuşulmuştu. Ünlü menajer, Cenk Ergün'ün kendisine attığı mesajları ifşa etmiş, Ergün de savcılığa ‘tehdit ve hakaret' gerekçesiyle başvuruda bulunmuştu. Kulislerde ikili arasındaki buzların eridiği, Ergün ve Tutumlu'nun Galatasaray menfaatleri nedeniyle baltaları gömdüğü öğrenildi.

01 Haziran 2017 Cenk Ergün Bayram Tutumlu`dan şikayetçi oldu Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, menajer Bayram Tutumlu'dan şikayetçi oldu. İlgili Haberi Oku

Etiketler
bayram tututmlu bruma galatasaray
Son güncelleme: 08:57 | 09.06.2017
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