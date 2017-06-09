Fikret Orman’dan transfer yanıtı: Vida yok, tornavida var

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Hırvatistan Milli Takımı ve Dinamo Kiev'in stoperi Domagoj Vida hakkında, “Bizde Vida yok, tornavida var” dedi.

Beşiktaş transfer listesinde yer alan ancak alkol ve bahis alışkanlıkları yüzünden transferinden vazgeçtiği öğrenilen Domagoj Vida için son sözü Fikret Orman söyledi. Orman, Ordu'da yaptığı açıklamada “Biz de Vida yok, tornavida var” dedi.

Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman, Ordu Beşiktaşlılar Derneği'nin iftarına katılmak üzere Ordu'ya geldi. Bir otelde düzenlenen iftara yöneticilerle birlikte katılan Başkan Orman, burada büyük ilgi ile karşılandı. İftar boyunca Beşiktaş marşının çalındığı salonda Ordulu Beşiktaşlı taraftarlara hitap eden Fikret Orman, gösterilen ilgiye teşekkür etti. Ordu Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Korkut Karakoç'u tebrik eden Orman, Ordu'da Beşiktaş sevgisinin yaşatılmasında gösterdiği gayretleri için kendisine teşekkür etti.

İftarın ardından salonda bulunan yüzlerce taraftar ile tek tek fotoğraf çektiren, forma imzalayan Başkan Orman, burada gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Transfer konusunda ellerinden geleni yaptıklarını ve mücadele edeceklerini belirten Orman, bir süredir transfer listesinde yer alan ancak alkol ve bahis alışkanlıkları yüzünden transferinden vazgeçtiği öğrenilen Domagoj Vida hakkındaki soruya, “Bizde Vida yok, tornavida var kardeşim” ifadesini kullandı.