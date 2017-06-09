Fikret Orman’dan Süleyman Seba’nın mezarında söz

Beşiktaş’a üst üste 2 lig şampiyonluğu yaşatarak tarihe geçen Başkan Fikret Orman, Süleyman Seba'nın kabrini ziyaret etti ve duygu dolu anlar yaşadı. Seba ve babası Abdulkadir Orman'ın mezarını ziyaret eden Başkan, hayatının iki önemli insanı için bol bol dua etti.Orman, “Çok şanslıydım.Babamdan ötürü bütün büyüklerimizi tanıdım.Babam, 1978'de beni Süleyman Seba'nın yanına götürmüştü. Baba Hakkı, Mehmet Üstünkaya gibi çok büyük Beşiktaşlıları tanımak büyük şerefti. Allah rahmet eylesin” dedi.
Orman, bilinmeyen bir anısını da şöyle anlattı:
“Süleyman Ağabey, 1966'da ‘Seni yönetime alacağım' dedi. Ben de ‘Beni değil babamı alın' demiştim. Süleyman Ağabey, ‘Kadir olmaz, çok asabilik yapıyor' demişti. Tabii nazire yapıyordu, çok iyi bir insandı. Şu günleri görmesini isterdim. Eminim yukarıdan bizi görüyordur. Şampiyonluklar önemli ama ben Avrupa'dan bir kupa getireceğim. Hem babam ve Süleyman Ağabey hem de bu başarı için çok çalışacağız.”
BABAMIZIN FABRİKASI DEĞİL
Beşiktaş Başkanı, şunları söyledi:
“Hayatımda en üst seviyeye geldim. Bir idealimvardı, Allah nasip etti. Bundan sonra istediğimveya planladığımbir şey yok. Beşiktaş başkanlığından sonra bir şey yapmam.En büyük arzuma ulaştım. Kulübü dünyamarkası haline getirmek için Asya ve Amerika kıtalarına açılacağız. Bu sene Çin'e giderek bunun ilk adımını atacağız. Gelirleri arttırıp, borçları en aşşağıya çekmek kolay değil ama başaracağız. Beşiktaş bizimbabamızın fabrikası değil.Kulübü zirvede bırakacağız.