FIFA’dan Suudi Arabistan açıklaması!

FIFA, Avustralya maçında saygı duruşunda bulunmayan Suudi Arabistan Milli Takımı'nı cezalandırmayacağını bildirdi.

Dünya Kupası Elemeleri maçında Londra’da ölen 8 kişi için düzenlenen saygı duruşuna iştirak etmeyen Suudi Arabistan Milli Takımı’nın durumu hakkında FIFA bir açıklama yaptı.

FIFA’dan yapılan açıklamaya göre, Suudilere bu hareketlerinden ötürü bir yaptırım uygulanmayacağı kaydedildi.

FIFA, “Maç raporlarına ve görüntüler incelendiğinde, kovuşturmaya mahal verecek bir bulguya rastlanmadığını bildiririz” açıklaması yaptı.

Suudia Arabistan Futbol Federasyonu, futbolcularının saygı duruşuna katılmamasından üzüntü duyduğunu belirterek, yazılı bir açıklama yapmıştı.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER