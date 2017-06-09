Fenerbahçe, Jeremy Mathieu’ya kancayı taktı

Aykut Kocaman’ı teknik direktörlük görevine getiren Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyonluğa ulaşmak adına kadrosunu güçlendirme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
İsmail Köybaşı’nın performansından memnun olmayan yönetim sol bek mevkisi için de çalışırken, aranan isim Barcelona’da bulundu. Katalanlar’ın gelecek sezon planlarında yeri olmayan 33 yaşındaki Fransız savunmacı Jeremy Mathieu’nün transferi için oyuncunun menajeriyle görüşmelere başlayan sarı-lacivertli yönetim oyuncuyla prensip anlaşmasına varmış durumda.
Transferin gerçekleşmesi için Aykut Kocaman’ın raporu bekleniyor. Kocaman onay verirse, savunmanın ortasında ve solunda oynayabilen Mathieu’nün düşük bir bonservis bedeliyle kadroya katılabileceği düşünülmekte.