Fenerbahçe, Jeremy Mathieu’ya kancayı taktı

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, savunmasını da güçlendirmek için hamle yapıyor. Barcelona'dan Jeremy Mathieu ile prensip anlaşmasına varan sarı-lacivertlilerde yönetim Aykut Kocaman'ın onayını bekliyor.

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