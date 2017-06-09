Fatih Terim, Arda Turan krizinin ardından ilk kez konuşacak

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Arda Turan'ın gazeteci Bilal Meşe'ye saldırmasıyla başlayan krizin ardından ilk kez kamera karşısına geçecek.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Arda Turan olayının ardından ilk kez kameraların önünde açıklama yapacak. 2018 Dünya Kupası Grup Elemeleri’nde 11 Haziran akşamı Kosova ile karşılaşacak A Milli Takım’da Terim, cumartesi akşamı TSİ 18.45’te karşılaşmanın oynanacağı Arnavutluk’un İşkodra kentinde bir basın toplantısı düzenleyecek.

Terim, Arda Turan’ın gazeteci-yazar Bilal Meşe’ye sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduktan sonra milli takımdan ayrılış süreci ile ilgili düşüncelerini anlatacak.

Fatih Terim’in bu olaydan duyduğu üzüntüyü aktarması ve olayın yaşandığı anlara dair detaylı bir bilgilendirme yapması beklenirken, basın toplantısının uzun süreceği belirtiliyor.