Es-Es Boffin’in sözleşmesini fesh etti

Antalya'da oynanan Plaf-Off final maçında Göztepe'ye penaltı atışlarıyla yenilip Süper Lig'e çıkamayan Eskişehirspor'da yönetim olağanüstü kongre kararı aldı. Eskişehirspor'un Belçikalı kalecisi Boffin de tek taraflı olarak sözleşmesini feshetti.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde toplanan Eskişehirspor yönetimi, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı kararı aldı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada toplantının 24 Haziran’da Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde yapılacağı belirtilerek şöyle denildi:

“Yönetim Kurulumuz, kulübümüzün yaşadığı süreci dikkate alarak, tüzüğümüzün 20’nci maddesi gereği, ‘Olağanüstü Genel Kurul’ kararı almış bulunuyoruz. Öncelikle, kararımızın Eskişehirsporumuza hayırlı olmasını diliyoruz. Amacımız, en kısa sürede ve en hızlı şekilde kulübümüzün içinde bulunduğu durumdan çıkmasını sağlamaktır. Burada ifade etmek isteriz ki; kulübümüzün yönetimine ve başkanlığına aday olmak isteyen arkadaşlara, genel kurul gününü beklemeden de istedikleri bilgileri vermeye ve aktarmaya hazırız.”

Bu arada, Eskişehirspor’un Beleçikalı kalecisi Boffin’in tek taraflı olarak sözleşmesini fesih ettiği öğrenildi. Boffin’in Eskişehirspor ile 31 Mayıs 2019 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.