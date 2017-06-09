Çaykur Rizespor taraftarı yönetime tepkili

Rize'de Çaykur Rizespor'un 3 büyük taraftar grubu olan Mekansızlar, Rotasızlar ve Sosyete isimli taraftar grupları, birer açıklama yaparak kulübün Süper Lig'den düşmesi nedeniyle yönetime tepkilerini dile getirdi.

Mekansızlar Taraftar Grubu Başkanı Şuayip Bozkurt yaptığı açıklamada “Yeşil mavili renklere bağlı olan, gönül veren bir insanım. Biz Rizespor’un Şampiyonlar Ligi’nde olmasını isterdik. Nedeni ise siyaseten Rize en üst seviyede olan bir ilimizdir. Biz seviyesiz ucuz konuşmalara girmek istemiyoruz. At gözlüğüyle olaylara bakmak istemiyoruz. Ancak görüyoruz ki bir taraftar grup başkanı seviyesizce açıklamalar yapmakta bu açıklamalar bizim umurumuzda değil. Dava adamı dertli olur. Bizim derdimiz vatandır, bizi nereden vurmaya çalıştıklarını biz görmekteyiz. Rizeli iş adamı Sedat Peker’in güzel bir açıklaması oldu ‘Değirmene nifak tohumları ekmeyelim’ dedi. Bu gibi örnekler Trabzon’da da var. Orda da sevdiğimiz abilerimiz var” dedi.

Sosyete Taraftar Derneği Başkanı Siyami Avcı da yaptığı açıklamada “Bizler taraftarlar olarak Rizespor yönetiminin acilen istifa etmesini ve bu işi bilen birine emaneti teslim etmelerini istiyoruz. Bir kongre üyesi ve bir dernek başkanı olarak mevcut yönetimin kalması halinde maçlara gitmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

Rotasızlar Taraftarlar Derneği Başkanı Erkan Yıldırım ise yaptığı açıklamada, “Bu yönetim bizi küme düşürmüştür. Gitmelerini istiyorduk ve gidecekler. İnşallah biz de mutlu olacağız. Her şeyde bir hayır vardır. Onlar gitsin biz Rizeliler olarak Rizespor’a sahip çıkarız” diye konuştu.