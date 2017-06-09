Burak Yılmaz da bırakmak istedi, Arda Turan ‘Yapma!’ dedi

Dünya Kupası elemelerinde Pazar günü Kosova ile oynayacağımız maç öncesi Milli Takım’ı sarsan Arda Turan olayı ile ilgili yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. Sabah Gazetesi’nden Fatih Doğan’ın haberine göre Arda’nın düzenlediği basın toplantısında destek için arkadaşlarıyla birlikte hazır bulunan Burak Yılmaz, toplantıdan sonra kaptanı Arda’yla birlikte odaya çekildi. Morali çok bozulan takımdan affını istemeye hazırlanan Burak’ın, “2016’da prim olayında başta sana ve hepimize haksızlık yapıldı. Senin kendi adına talebin olmadı. Ne konuştuysan Milli Takım içindi. Aynı şeyi yapıyorsun ve kendini yine feda ediyorsun. Haksız duruma düşüyoruz. O zaman ben de affımı isteyeceğim” dediği öğrenildi. Hatta Arda’ya destek olmak için toplantıya katılan diğer isimlerin de aynı şeyi düşündükleri ileri sürüldü.
TAM 2 SAAT GÖRÜŞTÜLERArda’nın, bu tavır karşısında memnun kalmasına rağmen, Burak Yılmaz’a, “Benim onurumla çekilmem gerekiyordu. Ancak Dünya Kupası elemelerinde şu anda kritik bir dönemden geçiyoruz. Milli Takım’ın sana ihtiyacı var. Ülkemiz ve halkımız için oynamalısınız” dediği, Burak’ın da “Haklısın, milli dava her şeyin üzerinde” diyerek kararından vazgeçtiği belirtildi. İki saat süren toplantıda Arda’nın ayrıca, “2016’yı unutmadım… Siz de unutmayın. Arkadan iş çevirenleri, iftira atanları, attıranları… Sonuna kadar bu işin üzerine kendim gideceğim” dediği iddia edildi.