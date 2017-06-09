Burak Yılmaz da bırakmak istedi, Arda Turan ‘Yapma!’ dedi

Arda’nın vedasına üzülen Burak da Kosova maçı için affını istemeyi düşündü. Bu fikre karşı çıkan Arda Turan, "Elemelerde şu anda çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Milli Takım'ın sana ihtiyacı var" diyerek yakın arkadaşı Burak Yılmaz'ı kararından vazgeçirdi

Dünya Kupası elemelerinde Pazar günü Kosova ile oynayacağımız maç öncesi Milli Takım’ı sarsan Arda Turan olayı ile ilgili yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. Sabah Gazetesi’nden Fatih Doğan’ın haberine göre Arda’nın düzenlediği basın toplantısında destek için arkadaşlarıyla birlikte hazır bulunan Burak Yılmaz, toplantıdan sonra kaptanı Arda’yla birlikte odaya çekildi. Morali çok bozulan takımdan affını istemeye hazırlanan Burak’ın, “2016’da prim olayında başta sana ve hepimize haksızlık yapıldı. Senin kendi adına talebin olmadı. Ne konuştuysan Milli Takım içindi. Aynı şeyi yapıyorsun ve kendini yine feda ediyorsun. Haksız duruma düşüyoruz. O zaman ben de affımı isteyeceğim” dediği öğrenildi. Hatta Arda’ya destek olmak için toplantıya katılan diğer isimlerin de aynı şeyi düşündükleri ileri sürüldü.

İşte Fatih Terim`in Arda`sız 11`i! Türkiye A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı Kosova maçını sürdürdü. Teknik direktör Fatih Terim, ilk 11'de farklı isimleri denedi. İlgili Haberi Oku