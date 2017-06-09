Bruma ve Sneijder’de son durum…

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Leipzig'ın ilgilendiği Bruma ve takımdaki geleceği tartışılan Sneijder hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeni sezona kadroda büyük revizyonu gitmesi beklenen Galatasaray’da Bruma ve Sneijder’in durumu hakkında açıklama geldi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, iki yıldızın geleceği ile ilgili bilgi verdi. Sneijder’in sözleşmeli futbolcuları olduğunun altını çizen Dursun Özbek, “Sneijder bizim yıldız futbolcularımızdan… Kendisi ile ilgili bize gelen bir teklif yok. Kadromuzda yer alan futbolculardan biri… O nedenle şu anda ayrılması gibi bir durum söz konusu değil” şeklinde konuştu.

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Liepzig’ın teklif yaptığı Bruma’nın son durumu hakkında da bilgi veren Dursun Özbek “Leipzig bir teklif yaptı. Bonuslar ile ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Henüz görüşmeler tamamlanmış değil” dedi. Galatasaray Başkanı, gelecek sezon takımın eksikleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürdüklerini, listelerinde 5-6 futbolcunun bulunduğunu da sözlerine ekledi.