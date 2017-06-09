Bonservisi açıklandı… Arda Turan Barcelona’nın satış listesinde!

Dünyaca ünlü spor kanalı ESPN'in haberine göre Barcelona takımından gidecek isimler belli oldu.

Luis Enrique’nin takımdan ayrılmasının ardından Katalan takımının teknik direktörlük koltuğuna oturan Valverde, takımdan gidecek isimleri belirlediği belirtildi.

Gazeteci Bilal Meşe ile yaşadığı olayın ardından Türk Milli Takımı kariyerine son veren Arda Turan’ın da bu listede yer aldığını belirten ESPN ; Arda için Barcelona’nın 30 milyon Euro bonservis bedeli belirlediğini iddia etti. Arda’nın bonservis bedelinden gelecek olan bu para ile Katalan takımı yeni transferler için katkı sağlayacağı düşüncesinde.

Arda Turan dışında Barcelona’dan gönderilecek diğer isimler ise: Mathieu, Rafinha, Munir El Haddadi ve Cristian Tello isimleri olduğu belirtildi.