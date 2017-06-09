Birayı içti, golünü attı

Bulgaristan 1. Ligi'nde Avrupa ligi play-off final mücadelesinde Vereya ve Levski Sofya karşılaşırken maça Ivan Bandalovski damga vurdu. Taraftarın sahaya attığı dolu bira kutusundan büyük bir yudum alan Bandalovski, son dakikada golünü de atarak maçı uzatmaya taşıdı.

Bulgaristan 1. Ligi Avrupa Ligi play-off finalinde Vereya ile Levski Sofya’yı karşı karşıya getiren maçta ilginç bir olay yaşandı. Vereya’nın 30 yaşındaki savunmacısı Ivan Bandalovski, müsabakanın 28. dakikasında taraftarın sahaya attığı dolu bira kutusundan koca bir yudum aldı. Karşılaşmanın normal süresi Vereya’nın 90+3’te bulduğu son dakika golüyle 1-1 sonuçlanırken sahneye çıkan isim de Bandalovski’den başkası değildi.

Tecrübeli defans oyuncusu maçın her anlamda kahramanı olup takımının umutlarını son dakikada tazelese de, komşunun köklü ekiplerinden Levski Sofya, penaltılara giden maçı 9-8 kazanarak UEFA Avrupa Ligi 1. Ön Eleme Turu’na katılma hakkı kazandı.