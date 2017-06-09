Barcelonalı futbolcuların gözünde Arda Turan…

Barcelona'da forma giyen Arda Turan'ı hemen hemen bütün takım arkadaşları tek bir emoji ile tanımladı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın kritik Kosova maçı öncesi Bilal Meşe’ye saldırısı ile gündeme gelen Arda Turan, Barcelona’daki takım arkadaşları tarafından emoji ile anlatıldı. Yaşanan skandal sonrası Milli Takım kariyerine nokta koyan Arda Turan’ı hemen hemen tüm Barcelonalı futbolcular cep telefonu emojisini layık gördü.

Yıldırım Demirören: Arda Turan yanlış yapmıştır TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Arda Turan'ın gazeteci Bilal Meşe'ye saldırması ile ilgili konuştu. İlgili Haberi Oku