Arjantin hazırlık maçında Brezilya’yı 1-0 mağlup etti

Arjantin, hazırlık maçında ezeli rakibi Brezilya’yla karşı karşıya geldi. Avustralya’da Melbourne Kriket Sahası’nda oynanan mücadeleyi Arjantin Gabriel Mercado’nun 45’te attığı golle 1-0 kazandı.
İki takımın da tam kadro çıktığı maçta Messi ve arkadaşları, yeni teknik direktörleri Jorge Sampaoli yönetiminde çıktıkları ilk maçtan galibiyetle ayrılmış oldular. Sampaoli, Arjantin kariyerine oldukça önemli bir galibiyetle başlarken Brezilyalı Gabriel Jesus, 90. dakikada sakatlanarak sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı.
İki takım müsabakadan önce Londra’da yaşanan terör saldırısında yaralananlar ve hayatlarını kaybedenler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.