Arjantin hazırlık maçında Brezilya’yı 1-0 mağlup etti

Hazırlık maçında Arjantin'le Brezilya karşılaştı. Avustralya'nın Melbourne kentinde oynanan müsabakadan Arjantin 1-0 galibiyetle ayrıldı. Mercado galibiyeti getirirken Sampaoli, Arjantin teknik direktörlük koltuğunda ilk maçını kazanmayı başardı.

Arjantin, hazırlık maçında ezeli rakibi Brezilya’yla karşı karşıya geldi. Avustralya’da Melbourne Kriket Sahası’nda oynanan mücadeleyi Arjantin Gabriel Mercado’nun 45’te attığı golle 1-0 kazandı.

İki takımın da tam kadro çıktığı maçta Messi ve arkadaşları, yeni teknik direktörleri Jorge Sampaoli yönetiminde çıktıkları ilk maçtan galibiyetle ayrılmış oldular. Sampaoli, Arjantin kariyerine oldukça önemli bir galibiyetle başlarken Brezilyalı Gabriel Jesus, 90. dakikada sakatlanarak sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı.

İki takım müsabakadan önce Londra’da yaşanan terör saldırısında yaralananlar ve hayatlarını kaybedenler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.