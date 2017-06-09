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Arjantin hazırlık maçında Brezilya’yı 1-0 mağlup etti

Hazırlık maçında Arjantin'le Brezilya karşılaştı. Avustralya'nın Melbourne kentinde oynanan müsabakadan Arjantin 1-0 galibiyetle ayrıldı. Mercado galibiyeti getirirken Sampaoli, Arjantin teknik direktörlük koltuğunda ilk maçını kazanmayı başardı.
15:489 Haziran 2017
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Arjantin hazırlık maçında Brezilya’yı 1-0 mağlup etti

Arjantin, hazırlık maçında ezeli rakibi Brezilya’yla karşı karşıya geldi. Avustralya’da Melbourne Kriket Sahası’nda oynanan mücadeleyi Arjantin Gabriel Mercado’nun 45’te attığı golle 1-0 kazandı.

İki takımın da tam kadro çıktığı maçta Messi ve arkadaşları, yeni teknik direktörleri Jorge Sampaoli yönetiminde çıktıkları ilk maçtan galibiyetle ayrılmış oldular. Sampaoli, Arjantin kariyerine oldukça önemli bir galibiyetle başlarken Brezilyalı Gabriel Jesus, 90. dakikada sakatlanarak sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı.

İki takım müsabakadan önce Londra’da yaşanan terör saldırısında yaralananlar ve hayatlarını kaybedenler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Etiketler
arjantin Avustralya brezilya Gabriel Mercado Jorge Sampaoli Lionel Messi melbourne
Son güncelleme: 15:50 | 09.06.2017
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