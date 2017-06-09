Ali Sürmen’den Bursaspor savunması

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Trabzonspor - Bursaspor maçı sonrası tartışılan ve kendisine ait olan sözlerle ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı.

Ali Sürmen yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Trabzonspor – Bursaspor maçı sonrası tartışılan ve bana ait olan bu sözler, birçok kişinin olduğu gibi 7-8 arkadaşımdan oluşan dışa kapalı gurupta maç sonrası değerlendirme ve sorgulama olarak tarafımdan yazılmış olup, o guruptaki bir arkadaşımın bunu benden izinsiz, sosyal medya da yayınlaması ile sözlerim topluma mal olmuştur. Arkadaşlar arasındaki yazışma rahatlığında, “iz” kelimesi ile aynı anlama gelen “leke” kelimesinin kullanılmasından rahatsız olanların, niyeti sorgulanmalıdır. Sporla ilgilenen herkesin takdir buyuracağı gibi her türlü sonuçta küme düşen takım yöneticileri ve teknik heyetinin, kendi hatalarını örtmek için Trabzonspor'a saldıracağı beklenen bir tehlike idi. Önemli olan Trabzonspor yöneticilerinin bu tehlikeyi öngörmesi ve tedbirler almasıydı. Benim sözlerimden alınganlık gösteren Sayın Başkanın, Trabzonspor internet sitesinden yayınlattığı ve basında yer alan metinlerinden anlaşılacağı üzere, maçın hassasiyeti gereği hoca ile gerekli görüşmenin yapıldığı, ancak 9 futbolcunun yabancı olması nedeniyle hassasiyeti anlamadığı, resmi ağızdan dile getirilmektedir. Sayın Başkanın bu beyanları, benim sorduklarımın cevabı olarak tarihe not düşülmüş ve spor camiası da aydınlanmış oldu. Sayın Başkanın, anlatılmasına rağmen başkanımızın ve camianın hassasiyetini anlamak istemeyenlerle ilgili, yönetimin ne yapacağını merak etmek ve beklemekte camiamızın hakkı olduğunu düşünüyorum. Ben seçilmeden önce ‘Trabzonspor’umuzun sorunlarında sessiz kalmayacağımı ve farklı olacağımı’ beyan etmiştim. Bundan sonrada aynı duyarlılıkla görevime devam edeceğimden kuşkunuz olmasın.

Maç sonrası, Trabzonspor'a zarar veren demeçler söylediği ve yazılar yazdığı düşünüldüğü için ‘İrlandalı’ ve ‘kahpe’ diye vasıflandırılan Trabzonspor'un çok değerli ve vefalı evlatlarını mahkemeye vermeyi yönetim düşünüyor ise Rizespor Başkanı, Rizespor Teknik Direktörü ve Rize Belediye Başkanı’nı da ihmal etmemelerini tavsiye ederim.”