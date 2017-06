Adanaspor Başkanı Bayram Akgül: ‘Layık olduğumuz yere döneceğiz’

TFF 1. Lig'e düşen Adanaspor'da Başkan Bayram Akgül, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyledi ve gelecek sezon takımı yeniden Süper Lig'e taşıyacaklarını belirtti.

Başkan Akgül’ün yazılı açıklaması şöyle:

“Bu öykü 2006 yılında başladı. Bir Çukurova öyküsü olan Adanaspor’un o dönemlerde hangi koşullarda ve pozisyonda olduğu tüm kamuoyunun malumudur. Hedefimi; bu takımın mazisinden, bu takımın camiasının büyüklüğünden, bu takımın kurulduğu Çukurova topraklarının ruhundan alarak “Süper lige çıkmak” yani bir Çukurova uyanışı olarak belirledim.

Hep beraber bu süreci birlikte yaşadık. Bu süreçte; kimi zaman mutluluktan kimi zaman hüzünden beraber gözyaşı döktük. Adanaspor’u şampiyonluklar, play off finali, play off maçları ile her zaman yarışmacı bir takım olarak mücadele etmesini sağladık.

Ve nihayetinde 3’üncü çocuğum olarak gördüğüm Adanaspor’u “ben hariç” hep birlikte süperlige çıkardık. Mütevazı taraftarımızla mütevazı bir Adanaspor’la mütevazı bir şampiyonluk yaşadık. Çünkü biz “alın terimiz” ile şampiyon olduk.

Hiçbir şeyin arkasına sığınmadan net bir şekilde söylüyorum ki “ben hariç” hep birlikte süperlige çıkardığımız Adanaspor’u, tüm sorumluluğu üzerime alarak “ben” bir alt lige düşürdüm. Ben yönetimsel hatalarımla yüzleşiyorum ve Adanaspor camiasına ve Büyük Adanaspor taraftarına sesleniyorum : “11 sene önce ilk defa Adanaspor’u sahiplendiğimde sahip olduğum azim, heyecan ve tutkuyu bugün, yani yere düştüğümüz şu anda, eskisinden daha da çok hissediyorum. Kulüpte farklı bir yapılandırma ile başlayacağımız yeni sezon ile birlikte yapacağımız transferlerde de bu bilince sahip futbolcular tercihimiz olacak ve bu bilinçle Adanaspor’a geleceklerdir. Büyük Adanaspor taraftarının da Adana halkının takımı olan Adanaspor’u bu bilinçle tribüne gelerek destek olacağından hiçbir şüphem bulunmamaktadır. Hep birlikte bir Çukurova hikayesi olan Çukurova uyanışının simgesi olan Adanaspor’u tekrardan layık olduğu yere döndüreceğiz.”