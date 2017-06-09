Aboubakar seferi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, önümüzdeki hafta Lorient’e gidecek. Fransız kulüple masaya oturacak olan Orman, 5 milyon Euro’luk son teklifi yapacak.

Beşiktaş, Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar için son kozlarını oynayacak. Belirsizlikten dolayı rahatsız olan Başkan Fikret Orman, görüşmeyi bizzat üstlendi ve önümüzdeki hafta çarşamba günü Fransa'ya gitmeye karar verdi. Orman, burada Lorient Kulübü'nün yönetimiyle masaya oturacak. Fikret Orman, bonservisi Porto'da bulunan ancak yüzde 70'lik paya sahip olan Lorient'i ikna etmek için son teklifini iletecek.

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Beşiktaş'ın Aboubakar için belirlediği maksimum rakam 5 milyon Euro. Orman'ın da bu rakamla birlikte Fransızları ikna etmeye çalışacağı öğrenildi. Lorient'in kesin cevap vermemesi halinde Beşiktaş, Kamerunlu forvetten vazgeçecek.