‘Video Hakem’in başlayacağı tarih belli oldu

Futbolun teknolojiden faydalanmasını sağlayarak hataların en aza indirilmesini amaçlayan Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin ilk testi, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapıldı.

Medipol Başakşehir Kulübü’nün alt yapı takımları arasında saat 11.00’de başlayan maçta hakemler Video Yardımcı Hakem Sistemi’ni (VAR) bir müsabakada ilk kez uyguladı. Teste katılan isimlerden hakem Fırat Aydınus video hakem sisteminin ihraç, penaltı, gol ve bariz gol şanslarının değerlendirilmesinde kullanılacağını belirtti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ise video hakem sisteminin sezon başına yetişmeyeceğini Ocak ayında kullanıma geçilebileceğini söyledi. Demirören video hakemlerin belirlenmesinde emekli olmuş hakemlerden de faydalanabileceğini söyledi.

TFF`de şok istifa! Mevcut Başkan`ın Türk futbolunu geri götürdüğünü üzülerek seyrediyorum Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Aşçıoğlu, görevinden istifa ettiğini açıkladı. İlgili Haberi Oku

Türkiye’deki ilk VAR testini, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Yönetim Kurulu üyeleri, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ve MHK üyeleri ile Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ da izledi.