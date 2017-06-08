Trabzonspor Aşcıoğlu’nun yerine Fuat Guguloğlu’nu istiyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Aşcıoğlu'nun istifa etmesinin ardından gözler yerine gelecek isme çevrildi. Trabzonspor'u temsil eden Aşcıoğlu'nun istifasının ardından bordo-mavili kulübün yedek yönetim kurulu üyesi Fuat Guguloğlu, asıl listede yer almasını istediği öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Aşcıoğlu’nun istifa etmesinin ardından gözler yerine gelecek isme çevrildi. Dönemin Trabzonspor Kulüp Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu tarafından Trabzonspor’u temsil etmeleri adına TFF’ye önerilen İbrahim Usta ile birlikte yer alan Yaşar Aşcıoğlu’nun ani istifasından sonra bordo-mavili kulübün Türkiye Futbol Federasyonu’nda tek üyesi kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play’den sorumlu yönetim kurulu üyesi İbrahim Usta, TFF’de, bordo-mavili kulübü temsil eden tek isim olarak kaldı.

Trabzonspor’u temsil eden iki yönetim kurulu üyeside TFF’de sıkıntı yaşadı

Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play’den sorumlu üye İbrahim Usta ve Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Aşçıoğlu, görevde bulundukları süre boyuncu sıkıntılı bir dönem geçirdiler. TFF Başkan Vekili İbrahim Usta, TFF tarihinde bir ilk yaşayan yönetim kurulu üyesi olarak tarihe geçti. Usta, Trabzonspor’un sahasında oynadığı olaylı Gaziantepspor maçından sonra 1 yıl 6 ay hak mahrumiyeti cezası alarak tüm yetkileri askıya alınmıştı. Zaman zaman da Usta ile TFF yönetimi ters düşmüştü.Trabzonspor’u temsil eden diğer yönetim kurulu üyesi Yaşar Aşcıoğlu da istifasını vererek görevinden ayrıldı. Trabzonspor’u temsilen TFF yönetimine giren Aşcıoğlu, görevde bulunduğu süre boyunca hem TFF yönetimi hem de Trabzonspor yönetiminin eleştirilerine maruz kalmıştı.

Trabzonspor’da Fuat Guguloğlu’nun ismi ön planda

TFF’de, Trabzonspor’u temsil eden bir koltuğun boşalmasının ardından gözler Yaşar Aşcıoğlu’nun ardından gelecek isme çevrildi. 4 büyük kulüpten ikişer isim ile temsil edildiği yönetim kurulunda, bordo-mavili kulüp artık tek kişi tarafından temsil ediliyor. Trabzonspor’un sayısal anlamda dengeyi sağlaması adına başta Trabzonspor olmak üzere birçok kulübün önerisi ile bordo-mavili kulübü yedek listede temsil eden Fuat Guguloğlu’nun, TFF asıl listesinde yer alması bekleniyor.