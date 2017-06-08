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Stoke City’li Ramadan Sobhi’ye çok konuşulan şaka

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor... Stoke City'li Ramadan Sobhi'ye yapılan şaka 'yok artık' dedirtti.
12:368 Haziran 2017
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Ünlü futbolcuya öyle bir şaka yaptılar ki.. paylaşan: AMKSpor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Stoke City’nin parlayan yıldızlarından Mısırlı futbolcu Ramadan Sobhi’ye ülkesinde acımasız bir kamera şakası yapıldı. Milli maç için Mısır’a giden Sobhi, burada akıllara durgunluk verecek bir olayla karşılaştı. Çölde giderken, bir anda kumda batmaya başlayan aracın üzerinde mahsur kalan 20 yaşındaki oyuncu ve eşinin karşısına, devasa bir kertenkele çıktı. Eşi ile birlikte korku dolu anlar yaşayan Sobhi, olayın gerçek olmadığını anlayınca ünlü şaka programı yapımcısı Ramez Galel’e saldırdı. Galel’i yere seren Sobhi, ardından tekmeler savurmaya haşladı.

Son dönemde ünlülere yaptığı şakalar ile gündeme gelen Ramez Galel, daha önce Paris Hilton ve Antonio Banderas’ı da ağına düşürmeyi başarmıştı. Paris Hilton uçak kazası yaşadığını, Antonio Banderas ise bir yangının ortasında kaldığını sanmıştı.

Son güncelleme: 13:24 | 08.06.2017
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