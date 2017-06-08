Talisca’ya uçuk kira!

Beşiktaş,başarılı futbolcu Talisca'yı 2.5 milyon euro karşılığında 1 yıl daha kiralık olarak renklerine bağladı. Kartal, geçen sezonda Talisca’ya 2 milyon Euro ödemişti.

Başkan Fikret Orman'ın 1 yıl daha devam edeceklerine ilişkin taraftara müjdesini verdiği Anderson Talisca ile ilgili yapılan anlaşmanın detayları ortaya çıktı. Portekiz gazetesi A Bola'da yer alan habere göre Kara Kartal, kiralama opsiyonunu bir kez daha kullandı ve 2.5 milyon Euro karşılığında Brezilyalıyı 1 yıl daha renklerine bağladı. Siyah-beyazlılar, geçen sezon da başarılı futbolcu için 2 milyon Euro kiralama bedeli ödemişti.

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Böylece kiralık transferin maliyeti 4.5 milyon Euro'ya çıktı. Sambacı yıldızın yıllık ücreti ise primler hariç 1.5 milyon Euro. Talisca için satın alma opsiyonunun 22.5 milyon Euro olduğu yazılırken yeniden kiralama opsiyonunun da bulunduğu hatırlatıldı.