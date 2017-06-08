PFDK’dan Göztepe ve Eskişehirspor’a ceza!

PFDK, TFF 1.Lig Play Off finalinde yaşanan olayları görüştüğü toplantısında Göztepe ve Eskişehirspor'un cezasını belirledi.

TFF 1. Lig Play-Off finalinde yaşanan saha olaylarının faturası belli oldu. Bugün toplanan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), hem Göztepe’ye hem de Eskişehirspor’a ikişer maç seyircisiz oynama cezası verdi.

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PFDK’dan konu ile ilgili şu açıklama yapıldı:

“…ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 04.06.2017 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR – GÖZTEPE A.Ş. TFF 1. Lig Play-Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT B,C,D,E, KUZEY KALE ARKASI ÜST B1,C1,D1,E1,B2,C2,D2,E2,B3,C3,D3,E3, DOĞU ALT A,B,C,D,E,F,G, DOĞU ÜST, A,B,C,D,E,F,G, bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA VE 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, müsabaka öncesinde ve sonrasında yapılacak flaş röportaja teknik sorumlu ve müsabakada oynamış oyuncu katılımının sağlanamamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, basın toplantısına teknik sorumlu katılımının sağlanamamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GÖZTEPE A.Ş.’nin, 04.06.2017 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR – GÖZTEPE A.Ş. TFF 1. Lig Play-Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI ALT A,B,C,D,E,F,G, BATI ÜST A,B,C,D,E,F GÜNEY ALT B,C,D,E, GÜNEY ÜST B1,C1,D1,E1, B2,C2,D2,E2, B3,C3,D3,E3, bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.’nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle takdiren 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.’nin tribünde spor ahlakına aykırı pankart bulundurulmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş. idarecisi ZAFER SAK’ın rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

PFDK Başkanı

Av. E. Polat YILMAZ”