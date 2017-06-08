Samsunspor’un kadrosunda 8 futbolcu kaldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor’da kadrosunda bulunan 16 futbolcu, 1 Haziran itibariyle serbest oyuncu konumuna girdi, kadroda 3’ü yabancı 8 futbolcu kaldı.

Ligin son haftasında 3'lü averajla kümede kalan Samsunspor'da kadrosunda bulunan futbolculardan 8'i hariç, 16'sının sözleşmesi sona erdi. Samsunspor Başkanı Erkurt Tutu, sözleşmesi devam eden yabancılarla da anlaşıp karşılıklı yollarını ayıracaklarını açıklamıştı. Böylece Samsunsor kadrosunda şu an itibariyle geçen sezondan sadece 5 futbolcu kalacak. Samsunspor'da sözleşmesi devam eden yerli 5 futbolcu bulunuyor. Bunlar yedek kaleci Bekir Sevgi, Burhan Arman geçen sezon devre arasında transfer edilen Ahmet Burak Solakel, Göksu Türkdoğan ve Kenan Karışık. Sözleşmeleri devam eden Lumu, Kevin Brands ve Muyters ile de karşılıklı anlaşarak ayrılma yoluna gidilecek.

16 futbolcu serbest kaldı

Samsunspor'da 31 Mayıs 2017 itibariyle sözleşmeleri biten futbolcular şunlar:

“Abdülkerim Bardakçı, Canberk Aydın, Caner Koca, Distel Zola, Eldin Adiloviç, Ercan Yazıcı, Ekram Reşmen, Famoussa Kone, Fatih Kılıçkaya, Furkan Köse, Gökay İravul, Hasan Kılıç, Murat Gürbüzerol, Mustafa Sevgi, Ousmane N'diaye ve Vedat Bora.”

Samsunspor'da Teknik Direktör Osman Özköylü ile yollar kısa süre önce ayrılırken, Haziran ayının ortasında da kulüp başkanlığı için olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecek.