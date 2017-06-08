Sadık Çiftpınar kalmak istiyor

Süper Lig'in ynei ekibi Evkur Yeni Malayaspor’un yeni sezonda da kadrosunda düşündüğü savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar, "Benden memnun olunduğu sürece Malatya’nın emrindeyim" dedi.

Geçen sezon takımın Süper Lig'e yükselmesinde sergilediği performansla büyük katkı sunan genç oyuncu, elde edilen başarı ve yeni sezon hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Evkur Yeni Malatyaspor ile ikinci kez lige yükselme sevinci yaşadığını kaydeden Sadık, “Futbolcu olarak gözümü açtığım yer Malatya. Burada 2 kez lige yükselme sevinci yaşadım. Allah'a şükürler olsun bu sevinci yaşattığı için. Geçen sezon takım olarak gücümüz ölçüsünde başarılı bir performans sergileyerek Süper Lig'e yükseldik. Tüm takım arkadaşlarımın bir kez daha ayaklarına sağlık. İnanın tatile çıktık ama hala mutluluktan ayaklarım yere basmıyor” dedi.

“Bugün buralarda isem bunu Malatya'ya borçluyum”

Yeni sezonla ilgili de konuşan Sadık, “Orada geçirdiğim sürede bana inanılmaz sahip çıkıldı. Bugün buralarda isem bunu Malatya'ya borçluyum. O yüzden bu şehrin bende her zaman ayrı bir yeri olacaktır. Yeni sezonla ilgili şu kadarını söyleyeyim, benden memnun olunduğu sürece Malatya'nın emrindeyim. Beni tanıyan bilir, hiçbir zaman politik olmadım, neysem o oldum. İnşallah Süper Lig Malatya şehrine güzellikler getirir ve orada kalıcı olur. Çünkü her şeyi ile Malatya Süper Lig'e layık bir kent” ifadelerini kullandı.

“Çalışmayı seviyorum ve hırslı bir yapım var”

Başarılı futbolcu, kişisel hedefleriyle ilgili de konuşarak, “İnsan her geçen an yeni şeyler öğreniyor. Ben de geçen sezondan çok şey öğrendim. İnşallah yeni sezonda bambaşka bir Sadık izleyecek herkes. Çalışmayı seviyorum ve hırslı bir yapım var. Allah da nasip ederse performansımın üzerine daha da koymak için elimden geleni yapacağım” şeklinde konuştu.