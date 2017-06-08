Robin van Persie’ye bir günde iki iyi haber

Fenerbahçe'de bir türlü beklenen performansını sahaya yansıtamayan Robin van Persie, önce Hollanda Milli Takımı'nın başına geçen Advocaat'ın sonra da Fenerbahçe ile anlaşmak üzere olan Aykut Kocaman'ın demeçleri ile moral buldu.

Robin van Persie… İngiltere Premier Lig gibi dünyanın en zorlu liglerinden birinde iki sene üst üste gol krallığı yaşamış gol makinesi… Hollanda Milli Takımı’nın kaptanlığına kadar ulaşmış bir dünya yıldızı… İşte Fenerbahçe bu geçmişe bakarak Manchester United’dan büyük umutlarla transfer ettiği Robin van Persie, bir türlü beklenen performansına ulaşamadı. İlk sene Pereira ile yaşadığı tartışmalar nedeniyle ilk 11’e girmekte zorlanan Hollandalı yıldız, takımın başına Advocaat gelince biraz rahatlasa da, istikrarlı bir performans sergilemeyi başaramadı. Hollanda Milli Takımı’nın başına geçen Advocaat’ın aday kadroya çağırmadığı Van Persie, Fenerbahçe ile anlaşması beklenen Aykut Kocaman’ın açıklamaları ile biraz olsun moral buldu.

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Advocaat’ın “Van Persie eğer formunu üst düzeye çıkarırsa, onu kadroya çağırırım” demesinin ardından Aykut Kocaman, düzenlediği basın toplantısında yıldız futbolcuya övgüler yağdırdı. Kocaman, önceki gün Life+ kanalında verdiği röportajda “Van Persie’den iyi forvet mi var?” diyerek yıldız futbolcuya adeta “Hazır ol… Forma senin” mesajı gönderdi. Bu peş peşe gelen açıklamalarla keyiflenen Robin van Persie, gelecek sezon sergileyeceği performansla hem Fenerbahçe’ye hem de Hollanda Milli Takımı’na büyük katkı sağlamak için hırslandı.