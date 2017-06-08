Rasim Ozan Kütahyalı hakkında zorla getirme kararı

Fatih Terim’in şikayeti üzerine hakkında açılan davaya yine katılmayan Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında mahkeme zorla getirilme kararı çıkardı.

Milli Takım teknik direktörü Fatih Terim'in şikayeti üzerine daha önce 2 yıl hapis ceza alan Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında Terim bir kez daha şikayetçi olmuştu. Şikayet üzerine Kütahyalı hakkında “iftira” ve “hakaret” suçundan bir dava daha açılmıştı. Açılan davanın 2. celsesi bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Fatih Terim ve Rasim Ozan Kütahyalı'yı avukatları temsil etti. Duruşmada söz alan Terim'in avukatı, “Sanı duruşmalara katılmamayı alışkanlık haline getirmiştir. Sanık hakkında soruşturma aşamasında da zorla getirilme çıkarılmış ancak infaz edilmemiştir” dedi.

Aziz Yıldırım - Rasim Ozan Kütahyalı davası sonuçlandı Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a hakaret ettiği gerekçesiyle 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraatine karar verildi. İlgili Haberi Oku

Kütahyalı'nın avukatı ise, müvekkilinin iş gezisi nedeniyle yurtdışında olduğunu söyledi. Hürriyet’ten Damla Güler’in haberine göre alınan beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Rasim Ozan Kütahyalı'nın zorla getirilmesine karar verdi.