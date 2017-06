Neslihan Demir Güler: İlk maçı hevesle bekliyorum

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın yeni transferi Neslihan Demir Güler, ilk maçını hevesle beklediğini söyledi.

Neslihan, Galatasaray Dergisi’nin haziran sayısının kapağına konuk oldu. Spora basketbol ve atletizm ile başladığını belirten Neslihan, “İkisini de sevemedim. Başarılı olurum, olamam diye bakmadım. Sevemedim. Benim voleybolla hikayem orta ikinci sınıfta bir dersin ortasında beden eğitimi öğretmenimiz Bekir Sütçü ve Eskişehir DSİ Bentspor'un antrenörü Kazım Tokat'ın ‘Kızlar ayağa kalksın’ dedikten sonra birkaçımızı göstererek, ‘Sen, sen, sen yarın antrenmana geliyorsunuz’ demesiyle başladı. Biz de ‘İyi, tamam nereye’ diye sorduk doğal olarak. ‘Biz size söyleyeceğiz’ diye aldığım kısa cevabın ardından o antrenmana gittim ve voleybol hayatım da başladı. Aslında o güne kadar voleybolla hiçbir alakam yoktu. Başlayınca keyif aldığımı anladım” dedi.

Neslihan, “Galatasaray geçtiğimiz sezon ligde final yaptı. Yine CEV Cup'ta final oynadı. Aslında çok daha iyi bir takım olduklarını önceden göstermişlerdi. Ben de bu takıma artı güç sağlamaya çalışacağım. Bu takıma adapte olmalıyım. Gerçekten çok iyi bir ekip… Takım arkadaşlarımla birlikte yapabileceğimizin en iyisi için sahaya çıkacağız” diye konuştu.

“Galatasaray taraftarını yanımda görmek gurur olur”

33 yaşındaki voleybolcu, “Bir an önce sezon başlasa da ilk maça çıkalım hevesindeyim. Galatasaray taraftarı gördüğüm kadarıyla her zaman takıma destekte bulunuyor. O taraftarın gücünü yanında hissetmek bir baskı değil, bir gurur olur benim için” açıklamasını yaptı. Sorumluluk alarak oynamaya alışkın olduğunu vurgulayan tecrübeli voleybolcu, “Gençken bu böyleydi. Sahada her zaman 18 yaşındaki kafamdayım. Tabii şimdi biraz daha farklı… Voleybol bilginiz artıyor yıl geçtikçe. Sorumluluk sahibi demeyeyim de, biraz daha bilerek ve anlayarak oynuyorsunuz. Kendimde geliştirdiğim şeyler bunlar ama kafa olarak halen 18'imdeyim. Kafamdakileri halen yapabileceğimi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Dünya voleyboluna adapte olmak lazım”

Milli takım kampından takıma katıldığını ifade eden Neslihan, “33 kişiyiz takımda, 33 tane milli takıma seçilen kız var. Gerçekten çok büyük rakam, potansiyel Ve bu kızların hepsi de iyi. Giovanni Guidetti'nin işi bu anlamda çok zor, birilerini eleyecek. Çünkü turnuvalara 12 ya da 14 kişilik takımla katılınabiliyor. Spor okulu gibiyiz. Dört tane saha yetmiyor. Alttan çok iyi oyuncular geliyor. Ama işte dünya voleybolu da çok hızlı gelişiyor. Buna adapte olmak lazım. Ben, genç dönemimde şanslıydım. Dünya voleybolu bu kadar sert, bu kadar güce dayalı olmadan önce 16 yaşında bir şekilde parladım ve çıktım. Şu anda 16'lı, 18'li yaşlarda parlamak, çıkış yakalamak çok kolay değil. Oyuncular 22-23 yaşlarında bu aşamaya gelebiliyor” diyerek sözlerini tamamladı.