Masa tenisinde milliler yarı finalde

Bulgaristan'ın Varna şehrinde düzenlenen 25. Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda Genç Erkek, Genç Bayan ve Yıldız Erkek Milli Takımı yarı finale yükseldi.

Balkan Masa Tenisi Birliği BTTU tarafından organize edilen Gençler ve Yıldızlar 25. Balkan Masa Tenisi Şampiyonası’nda Genç Erkek, Genç Bayan ve Yıldız Erkek Milli takımlarımız yarı finale çıktı. Antrenörlüğünü Babür Üstündağ’ın yaptığı ve Betül Nur Kahraman, Aybüke Öner, Simay Kulakçeken, Dilan Tan, Aybala Koçal’dan oluşan Genç Bayan Milli Takımı, grubunda Bulgaristan’ı 3-2, Borsa Hersek ve Moldova’yı aynı sonuçla 3-0 yenerek grup birincisi oldu ve yarı finale yükseldi.

Antrenörlüğünü Tuncay Bozkurt’un yaptığı ve Talha Yiğenler, Batuhan Şahin, Umut Emre Başsan, Tugay Yılmaz’dan kurulu Genç Erkek Milli Takımı, grubunda Bulgaristan’ı 3-1, Kosova’yı ise 3-0 yenerek grup birincisi oldu ve yarı finale çıktı.

Antrenörlüğünü Burçin Aygün’ün yaptığı ve Yücel Ocak, İbrahim Atuğ, Ulaş Akdağ, Kaan Dönmez, Özgür Yılmaz’dan oluşan Yıldız Erkek Milli Takımı, Sırbistan’a 3-2 yenilmesine rağmen, Moldova’yı 3-1, Bulgaristan’ı 3-0 yenerek grup birincisi oldu yarı finale yükseldi.