Katar krizinin ucu Barcelona’ya da dokundu

Katar'a gelen yaptırımların ardından İspanyol basını tarafından hesaplarının incelenmesi istenen Barcelona, konu ile ilgili bir açıklama yayınladı.

İspanyol basınında Katar’a gelen yaptırımların ardından Katalan devi Barcelona futbol kulübüyle ilgili iddialar ortaya atıldı. Barcelona’nın Katarlı sponsorlarıyla yaptığı anlaşmaların incelenmesi istendi. Barcelona futbol kulübü bununla ilgili bir açıklama yayınladı. Katar’la olan sponsorluk bağları konusunda detaylı bilgi veren Barcelona, 2010-2016 yılları arasında Katar Spor Yatırımları’yla kontratları olduğunu belirterek bu süre içerisinde bu kuruluştan kendilerine anlaşma gereği toplam 171 milyon euro aktarıldığını bildirdi.

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Dünya gündeminde Katar’a yönelik inceleme ve soruşturmaların başlamasının ardından olası şüpheleri ortadan kaldırmak için yapılan açıklamada Katar Spor Yatırımları’nın 2010-2016 yılları arasında Barcelona’nın ana sponsoru olduğu belirtilirken yıl yıl Barcelona kulübüne bu şirketten aktarılan paralar bildirildi.

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Buna göre;

2010/11 15 milyon euro

2011/12 26 milyon euro

2012/13 29 milyon euro

2013/14 30,5 milyon euro

2014/15 37 milyon euro (5 milyonu Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu primi)

2015/16 33,5 milyon euro Barcelona’ya aktarıldı.

Kulüp tüm bu paraların makbuzlarının olduğunun altını çizdi. Anlaşmanın bir kopyasının Barcelona Adli Polisi’ne teslim edildiğinin de altı çizildi. Her sezon yapılan denetimlerin raporlarının da kulübün web sitesinde yer aldığı belirtildi. Açıklamada bu verilere rağmen Barcelona kulübüyle ilgili iftira atanlar hakkında yasal işlem başlatma hakkının saklı tutulduğu da vurgulandı. Geçtiğimiz günlerde eski Barcelona Kulüp Başkanı Sandro Rosell, İspanyol polis ve jandarması tarafından kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.