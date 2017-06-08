İşte Fatih Terim’in Arda’sız 11’i!

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı Kosova maçını sürdürdü. Teknik direktör Fatih Terim, ilk 11'de farklı isimleri denedi.

A Milli Futbol Takımı, Kosova ile 11 Haziran’da oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşmasının hazırlıklarını Slovenya’nın Koper şehrinde yaptığı çalışma ile sürdürdü.

Tam kadro halinde yapılan antrenmanda dinamik ısınma ile başlarken daha sonra 3 grup halinde pas çalışması yaptılar. Ay-Yıldızlılar 2 grup halinde 4’er minyatür kale ile sonuçlandırma çalışması yaparken idmanı çift kale maçla tamamladılar. Çift kale maçta ilk 11’de şu isimler değerlendirildi; Harun Tekin,Gökhan Gönül, Mehmet Topal,Çağlar, Hasan Ali, Selçuk İnan,Emre Mor, Oğuzhan Özyakup , Emre Çolak, Volkan şen, Burak Yılmaz.

Kaleci Volkan Babacan ise kendise verilen özel program dahilinde çift kale maçta takımdan ayrı çalıştı. Öte yandan antrenmanı gazeteci yazar Bilal Meşe’de izledi.