Igor Tudor sezonu açtı

19 Haziran’da başlayacak olan kampa kadar en az 4 transfer isteyen Hırvat hoca, sabah saat 09.00’da tesislere gelip gece geç saatlere kadar çalışıyor. Tudor’un hedefi savaşan takım yaratmak.

Galatasaray'da göreve geldikten sonra “Bu takım benim değil” diyen İgor Tudor'un hedefi yeni transferlerle yeni sezona formda girmek. Futbolcuları tatil yaparken Florya'dan çıkmayan Hırvat hoca, sabah 09.00'da geldiği tesislerden gecenin geç saatlerinde ayrılıyor. 19 Haziran'da başlayacak olan kampa kadar en az 4 transfer yetiştirilmesini isteyen genç teknik adam, yeni sezonda savaşan bir takım yaratmayı planlıyor. Bruma ve Podolski'nin ayrılmasının ardından Tudor'un oyun kurgusunda da değişikliğe gitmesi bekleniyor.

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Futbol Direktörü Cenk Ergün ile her gün transferler hakkında konuşan Tudor, transfer edilmesi muhtemel isimlerin görüntülerini izleyip bol bol notlar alıyor. Geniş bir transfer listesiyle çalışmaları sürdüren yönetimin önerdiği bazı futbolcular Tudor tarafından reddediliyor. Kamp başlamadan 2-3 günlüğüne ailesini görmek için ülkesine gidecek olan genç teknik adam, kiralıktan dönen Emrah Başsan ve birkaç futbolcuya da hazır ol emri verdi. Öte yandan altyapıdan genç isimler de kampa dahil edilecek.