Hamza Hamzaoğlu’ndan Yeni Malatyaspor iddialarına yanıt

Süper Lig takımı Evkur Yeni Malatyaspor’un görüştüğü teknik adam adayları içerisinde olduğu iddia edilen Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yaptığı açıklamada, “Ben Osmanlıspor’da devam ediyorum. Burada uzun vadede iyi işler yapma projelerimiz var. Tabi Malatya’da daha önce güzel günlerim oldu. Onlara da Süper Lig’de başarılar diliyorum” dedi.

Hamza Hamzaoğlu, Evkur Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'e yükselmesine çok sevindiğini söyleyerek, “Malatya'da çalıştığım dönemde çok güzel günlerim oldu. Orada çok güzel dostluklar kurduk. Bu sene Süper Lig'e çıkmasına çok sevindim. Gerçekten o şehir güzel şeyleri hak ediyor. Malatya'nın Süper Lig'de kalıcı ve başarılı olması futbolumuz adına da güzel olur. Tabi Süper Lig çok zor bir lig diye düşünüyorum. Malatyaspor'un kısa sürede buraya entegre olması lazım. Özellikle ilk yıllar biraz zorludur çıkan takımlar için. Ama Malatya'da o potansiyel güç var. Buradan bütün Malatya halkına sevgi ve selamlarımı iletiyorum” dedi.

“Adımın Malatya ile anılması beni gururlandırır”

Hamzaoğlu, teknik heyet arayışlarında olan Evkur Yeni Malatyaspor ile isminin anılmasıyla ilgili de konuşarak, “Ben Osmanlıspor'da devam ediyorum. Burada uzun vadede iyi işler yapma projelerimiz var. Adımın Malatya ile anılması beni gururlandırır, ancak şuan çalıştırdığım ve önemli şeyler hedeflediğimiz bir kulüp var. Malatya halkının teveccühüne çok teşekkür ediyorum. Umarım bir gün tekrar bir araya geliriz” ifadelerini kullandı.