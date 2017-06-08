Galatasaray’ın Riva arazisine 9 firma talip

Galatasaray’ın Riva arazisinin ihalesine 9 firma katıldı.

Galatasaray'ın İstanbul Riva'daki 1 milyon metrekarelik arsası bugün Emlak Konut GYO öncülüğünde ihaleye çıktı. Emlak Konut, haftalar öncesinden hazırlanan projeyi ortaya koyarak Riva için ihaleye çıkacağını kamuoyuna açıklamıştı. Bugün teklifler alınırken, 9 firma ihaleye katılmak için başvuruda bulundu. Galatasaray’a ait olan Riva arazisi Emlak konut mülkiyeti ile ihaleye çıkarıldı. ihalede en yüksek teklifi 1 milyar TL ile DAP Yapı’nın sahibi olduğu Eltes İnşaat verdi. İhalenin ikinci oturumunun ise 15 Haziran’da yapılacağı duyuruldu.

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İhaleye girerek teklif veren 9 firma şunlar:

Nuhoğlu İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.

Dağ Mim ve Müh. Yapı Gayr. Tic. San. A.Ş.

Ege Yapı A.Ş …Çalışkan Taş. Oto Tic. Ve San. A.Ş. İş Ortaklığı

Yılmaz İnşaat Taahhüt Ve Tic. A.Ş.

Fema İnşaat Ticaret A.Ş. …KLV İnş. A.Ş İş Ortaklığı

Makro İnşaat Ticaret A.Ş. …Timur Gayr. Geliştirme Yapı ve Yat. A.Ş. İş Ortaklığı

Eltes İnşaat Tesisat San. Ve. Tic. A.Ş.

Fuzul Yapı İnş. Paz. A.Ş. …İstek …Gökkar Mad. İş Ortaklığı

Teknik Yapı Teknik Yapılar San. Ve Tic. A.Ş. …Teknik Yapılar İnş. İş Ortaklığı