Galatasaray’a yeni Popescu

Galatasaray, 27 yaşındaki Vlad Chiriches transferi için Napoli ile 5 milyon Euro karşılığında anlaştı. Futbolcuya da senelik 2.5 milyon Euro ödenecek.

Galatasaray, geçen sezon büyük sıkıntılar yaşadığı savunma bölgesine aradığı ismi buldu. Galatasaray yönetimi, Napoli'de forma giyen Rumen Vlad Chiriches için uzun süredir nabız yokluyordu. İtalyan yöneticilerin bonservis fiyatında indirime gitmesiyle iki kulüp arasında 5 milyon Euro'da anlaşma sağlandı. Daha önce futbolcuyla prensipte anlaşan sarı-kırmızılılar, Rumen stopere senelik 2.5 milyon Euro garanti ücret ödeyecek.

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Teknik Direktör Igor Tudor'un özellikle kadroda çok görmek istediği Vlad Chiriches, geçen sezon Napoli'de 15 maçta forma giydi. Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş karşısında da sahaya çıkan Chiriches'in 2 de golü bulunuyor. Romanya Milli Takımı'nda da forma giyen 27 yaşındaki stoper, geçen yaz Avrupa Şampiyonası'nda da ilk 11'de oynamış ve etkili futboluyla dikkat çekmişti. Chiriches, Galatasaray'ın yeni Popescu'su olacak.