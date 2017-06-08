Fernandao adım adım Göztepe’ye

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fernandao, Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe ile masaya oturdu.

TFF 1. Lig’de play-off finalinde Eskişehirspor’u yenerek 14 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükselen Göztepe, transferde atağa kalktı. Kadro yapılanmasında hata yapmamak adına transferin başına geçen Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe’nin santrforu Fernandao ve menajeri ile buluştu. Fenerbahçe’de mutsuz olan Fernandao ile bir ön görüşme yapan başkan Sepil, ünlü yıldızdan transferi ile ilgili olumlu sinyaller aldı. Göztepe yüksek bir bonservis istenirse kiralama formülünü düşünüyor.

Göztepe`de Yılmaz Vural ile devam kararı Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, yeni sezonun planlamasını takımı şampiyon yapan Yılmaz Vural ile yapmak istediklerini ifade ederek, “Umarım tüm hedeflerimiz uyuşur ve kendisiyle yola devam ederiz. Yılmaz Vural dışında kafamda hiçbir teknik adam yok” diye konuştu. İlgili Haberi Oku

GÖZ-GÖZ’E LUCESCU YAKIŞIR

Altınordu Başkanı Mehmet Seyit Özkan, “Yeri Süper Lig” dediği Göztepe’ye teknik direktör olarak Mircea Lucescu’yu önerdi. Özkan, “Adnan Süvari ruhunu Göztepe yaşatmalı. Takım ruhu konusunda Avrupa’nın en iyisi Lucescu, Göztepe’ye yakışır” dedi.