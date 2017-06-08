Eski Fenerbahçeli Serdar Kulbilge Sarıyer’de

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Sarıyer transferde atağa kalktı. Lacivert-beyazlılar, tecrübeli eldiven Serdar Kulbilge ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Sarıyer ilk etapta bir dönem Fenerbahçe'nin de kalesini koruyan Serdar Kulbilge'yi kadrosuna kattı. Beyaz martılar tecrübeli eldivenle 1 yıllık anlaşma sağladı. Lacivert-beyazlılar birçok önemli yıldızla da görüşme halinde. Sarıyer geçtiğimiz sezonu Eskişehirspor'da tamamlayan Semih Şentürk ile görüşüyor. Tecrübeli oyuncunun önümüzdeki sezon Sarıyer forması giymesi bekleniyor. Lacivert-beyazlıların gündemindeki bir diğer isimse Güven Varol. Süper Lig kariyeri bulunan başarılı isimle de anlaşma sağlanması bekleniyor. Teknik Direktör Bahri Kaya ile yola devam edecek olan lacivert-beyazlılar kadrosunda bulunan 11 oyuncuyla yeniden anlaştı.