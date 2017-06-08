Emektar stat gösteri maçı ile veda edecek

Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Ökkeş Demir, Gaziantep'in 42 yıllık emektar stadının eski futbolcuların yapacağı gösteri maçının ardından yıkılacağını ifade etti.

Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ilk kez organize edilen iftar yemeğinde konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, yeni yapılan Gaziantep Kalyon Stadı’nın ardından atıl duruma düşen Kamil Ocak Şehir Stadı’nın 42 yıllık şanına yakışır bir vedanın ardından yıkılacağını kaydetti. Emektar stadın eski futbolcuların yapacağı gösteri maçının ardından kapatılacağını anlatan Demir, “Kamil Ocak Stadyumu’nun kapanışına yakışır bir organizasyon düzenlemeyi planlıyoruz. Burada da eski futbolculardan oluşan bir gösteri maçı yapılacak. Maç için girişimlerimizi başlattık, çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Demir, Gaziantep’te ilk defa böyle bir organizasyonla spor camiasını iftarda buluşturmanın da sevincini yaşadıklarını kaydetti.