Dursun Özbek’ten transfer açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 5-6 oyuncu ile görüştüklerini ve geçmişte yaptıkları hatayı bu sefer yapmayacaklarını söyledi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer çalışmaları konusunda bilgi verdi. BeIN Sports’a demeç veren sarı-kırmızılıların başkanı isim vermekten kaçındı.

Özbek şu açıklamaları yaptı:

Transferin gizliliği esastır. Biz şunu ve ya bunu transfer ediyoruz dedemiz doğru olmaz. Bu manada çok sıkı çalışıyoruz. Geçmişte olan hataların tekrar edilmemesi için çalışmalarımızı yapıyoruz.

5-6 oyuncu üzerinde duruyoruz. Transfer bir süreç. Bu süreçte başka teklifler gelebilir. Bizden gitmek isteyen oyuncular olabilir, buna göre değerlendirme yapıyoruz.

Galatasaray’ın menfaatlerine uygun hareket etmek istiyorsanız gizliliği esas almak durumundasınız. Biz de buna göre çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.