Dursun Özbek’ten Riva açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "İhalenin gerçek değeri 15 Haziran 2017'de, kamuoyunun önünde şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecek açık artırma ile belli olacak" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü ile Emlak Konut arasında, ‘Florya ve Riva arazilerimizin gelir paylaşımı usulüyle’ değerlendirilmesi amacıyla imzalanan protokol çerçevesinde, Riva arazisiyle ilgili ihalenin ilk etabı bugün gerçekleştirildi. İhale dosyasını almış olan 16 şirketin 9’u teklif verirken, en yüksek teklif 1 milyar TL ile Eltes İnşaat’tan geldi.

15 Haziran 2017’de, tüm kamuoyunun önünde düzenlenecek açık artırmaya katılma yeterliliğine sahip firmaları belirleme amacını taşıyan ilk etaba Eltes İnşaat’ın yanı sıra, Teknik Yapı, Makro İnşaat-Timur Gayrimenkul (Nef) İş Ortaklığı, Nuhoğlu İnşaat, Dağ Mimarlık ve Mühendislik, Ege Yapı-Çalışkan Taşımacılık İş Ortaklığı, Yılmaz İnşaat, Fema İnşaat-KLV İnşaat İş ortaklığı ve Fuzul Yapı-İstanbul Teknik-Gökkar Madencilik İş Ortaklığı teklif verdi.

Başkan Dursun Özbek, ihale sonrasında kamuoyuna yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin önde gelen inşaat şirketlerinin bu büyük ihalede yer alacak olmasından çok memnunum. Bu onların Türk ekonomisine ve Galatasaray’ın marka değerine duydukları güveni gösteriyor. Burada verilen teklif sadece ihalenin açık artırma safhasına katılma yeterliliğine mazhar olmak için verilen teklif. İhalenin gerçek değeri 15 Haziran 2017’de, kamuoyunun önünde şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecek açık artırma ile belli olacak. Galatasaray Spor Kulübü ve Emlak Konut’un elde edeceği nihai gelir ise satışlar tamamlandıkça net olarak ortaya çıkacak. Ben bugüne kadar bu konuda hep mütevazı oldum. Ancak ihaleye katılacak firmaları görünce gelirin Galatasaray açısından gayet tatminkar olacağını şimdiden söyleyebilirim. Şahsım ve kulübüm adına teklif sunan tüm firmalara başarılar diliyor, teşekkürlerimi sunuyorum. Emlak Konut yetkililerine de yürüttükleri bu şeffaf ihale süreci için ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.