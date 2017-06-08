Cristiano Ronaldo dünyayı kazandı

Forbes dergisi 2017'nin en çok kazanan sporcularını açıkladı. Cristiano Ronaldo, üst üste 2. yılda da zirvede yer aldı.

Dünyaca ünlü para dergisi Forbes, geleneksel en çok kazanan sporcular listesini yayınladı. Real Madrid’in bu sezon İspanya ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Cristiano Ronaldo, üst üste 2. sezonda da en çok kazanan sporcular listesinin zirvesinde yer aldı. Portekizli oyuncunun geliri 93 milyon dolar oldu. En çok kazanan futbolcular listesinin 2. basamağında Lionel Messi yer aldı. Kulübünden primlerle beraber 53 milyon dolar kazanan Arjantinlinin reklamlarla birlikte cebine 80 milyon dolar girdi.

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Ronaldo’dan önce 15 yıldır listenin en üst basamağında bulunan Tiger Woods ve Floyd Mayweather ikilisinin gerilemesi devam etti. Sıkıntılı günler geçiren Tiger Woods, bu yıl 17. sırada bulunurken; son 12 ayda maç yapmayan Mayweather ise listede yer almadı. İlk 100 sıradaki sporcunun bir önceki listede 3.15 milyon Dolar olar toplam geliri, son 12 ayda biraz gerilese de 3.11 milyar dolar oldu.

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İlk 100’de en çok sporcusu bulunan branş ise basketbol oldu. 24 milyar Dolar’lık yeni naklen yayın anlaşmasının da etkisiyle geçen yıla göre 18 fazla oyuncuyu ilk 100’e gönderen NBA, bu alanda da rekor kırdı. Listede 32 sporcusu bulunan NBA, 2012’de 30 oyuncuyla rekor kıran Amerikan Futbol Ligi’ni geride bıraktı. Listede 22 beyzbolcu yer aldı. Ancak beyzbolcuların hiçbiri ilk 25’e giremedi. 15 Amerikan futbolcusu, 9 futbolcu, 9 tenis, 5 otomobil yarışçısı, 5 golfçü ve 3 de boksör de en çok kazananlar listesinde yer aldı.

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Kriketçi Virat Kohli (22 milyon Dolar), dövüş sporlarının önde gelen isimlerinden McGregor (34 milyon Dolar) ve rekortmen atlet Usain Bolt (34 milyon Dolar) da listeye girdi. İlk 110’de ise Amerikalı sporcuların bariz üstünlüğü bulunuyor. Yüksek maaşların ödendiği NBA, NFL ve beyzbol liglerinin de etkisiyle en çok kazanan ilk 100 sporcu listesindeki sporcuların 63’ünün Amerikalı olması dikkat çekti.