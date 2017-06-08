Beşiktaş Kolombiyalı savunmacının peşinde

Şenol Güneş’in daha önce de transfer edilmesini istediği genç stoper Balanta için girişim başlatıldı. Basel’li ismin menajeri İstanbul’a davet edildi.

Şampiyon Beşiktaş, Teknik Direktör Şenol Güneş'in talimatları doğrultusunda önümüzdeki sezonun kadrosunu şekillendirmeye başladı. Deneyimli hoca, daha önce de istediği Basel'in yıldızı Eder Balanta'nın ismini yönetime tekrar sundu. 24 yaşındaki savunmacı için girişimler hemen başlatıldı. Oyuncunun Yunan menajeri Manousos Frantakis İstanbul'a davet edildi. Dinamo Kiev'den Domagoj Vida ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan Kartal'ın, Hırvat futbolcunun yanına partner olarak almayı planladığı Eder Balanta, sol stoperde görev yapıyor. 1.80 boyundaki oyuncu, bu sezon İsviçde Ligi'nde 19, Şampiyonlar Ligi'nde 6, kupada 1 maç oynadı. Siyah-beyazlı yönetim, yıldız futbolcuyla Rivet Plate'te oynarken de ilgilenmiş fakat transfer gerçekleşmemişti.

Lens yanıtladı: Sunderland, Beşiktaş, Fenerbahçe. Hangisini istersin? Sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren ve bonservisi Premier League'den düşen Sunderland'de bulunan Jeremain Lens, geleceği hakkında açıklama yaptı. İlgili Haberi Oku

FİYATI 3 MİLYON EURO

Siyah-beyazlılar Balanta operasyonunda daha önce Arjantin ekibinin kapısını 5 milyon Euro'luk bir öneriyle çalmıştı. Oyuncunun şu an ki güncel piyasa değeri 3 milyon Euro. 2020'ye kadar kulübüyle mukavelesi bulunan genç savunmacı için Kartal, fedakârlıkta bulunmaya hazır. Güneş'in bir numaralı favorisi için pazarlıklar hemen başlatılacak ve sonuçlandırılacak.