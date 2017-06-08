Arda Turan skandalında şok detay: Kokpitte kriz!

Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldırarak gündeme oturan Arda Turan'ın uçakta başka bir skandala daha imza attığı öğrenildi.

Arda Turan'ın Makedonya maçı sonrası Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldırmadan önce başka bir skandala imza attığı ortaya çıktı. Cumhuriyet’ten Sami Gürel’in haberine göre Ay-Yıldızlı kafilenin, Türk Hava Yolları'nın özel seferiyle Üsküp'ten İtalya'nın Trieste kentine hareketi öncesi Arda ile pilotlar arasında gerilim yaşandığı öğrenildi. Uçağa binerken kokpite girmek isteyen Turan, pilotların olumsuz cevabı karşısında büyük bir şok yaşadı. Israrlı tutumunu sürdüren Arda'nın pilot kabinine girmek için THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'yi arayarak ricada bulunduğu ancak uçuş ekibinin bu isteği yerine getiremeyeceğini yıldız oyuncuya söylediği bildirildi.

Arda Turan: Fatih Terim sözünü tutmadı Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran ardından kamptan kovulan ve Milli Takım'ı bıraktığını açıklayan Arda Turan, yaşananları anlattı. İlgili Haberi Oku

Daha önce Milli Takım'ın Lüksemburg'la oynadığı maçın ardından kokpite girerek anons yapan Arda yüzünden yüklü miktarda para cezasına çarptırılan pilotlara verilen kesin talimat sonrası, kabine kimsenin alınmadığı yıldız oyuncuya söylendi. Bu gelişme üzerine sinirli bir şekilde koltuğuna ilerleyen Arda'nın, Bilal Meşe'yi gördüğü anda ağza alınmayacak küfürlerle deneyimli gazeteciye saldırdığı belirtildi.